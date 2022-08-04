Dikkatsizlik sonucu oluşan kaza ucuz atlatıldı - Son Dakika
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Dikkatsizlik sonucu oluşan kaza ucuz atlatıldı

04.08.2022 12:03
Dikkatsizlik sonucu oluşan kaza ucuz atlatıldı

Eskişehir'de bir otomobilin çarptığı hafif ticari araç, devrilerek park halindeki başka bir otomobile çarptı.

Eskişehir'de bir otomobilin çarptığı hafif ticari araç, devrilerek park halindeki başka bir otomobile çarptı. Kaza sonucu otomobilde bulunan hamile bir kadın tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Göztepe Mahallesi Bayraktepe Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Özlem Ö. kullandığı 26 DB 017 plakalı otomobil ile kontrolsüz girdiği sokak kesişimindi Ferdi K. idaresindeki 26 AER 380 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen hafif ticari araç, park halindeki 26 ST 646 plakalı otomobile çarptı. Meydana gelen kaza sonucu 3 otomobilde de maddi hasar meydana geldi.

Kaza esnasında 26 DB 017 plakalı otomobilde bulunan hamile bir kadın, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kadının ve bebeğin sağlık durumunda herhangi bir olumsuzluk olmadığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Göztepe Mahallesi, Eskişehir, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dikkatsizlik sonucu oluşan kaza ucuz atlatıldı - Son Dakika

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