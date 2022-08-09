Tır çalan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Tır çalan 2 kişi tutuklandı

09.08.2022 15:30
Tır çalan 2 kişi tutuklandı

Eskişehir'de bir otoparktan çalınan tır Adapazarı'nda bulunurken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Eskişehir'de bir otoparktan çalınan tır Adapazarı'nda bulunurken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Odunpazarı İlçesi'nde bulunan bir açık otoparkta gerçekleşen park halindeki tırın çalınması olayıyla ilgili çalışma başlatıldı. Yapılan saha ve kamera çalışmalarında tırı çalan şahısların S.S. ve A.Y. olduğu tespit edildi. Çalınan tır, Adapazarı gişelerinde bulanan polis kontrol noktasında ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ESKİŞEHİR

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4 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi tutuklandı 4 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi tutuklandı
Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Odunpazarı, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tır çalan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tır çalan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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