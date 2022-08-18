Çayırlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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Çayırlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

18.08.2022 15:11
Çayırlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Eskişehir'de bir parkın yan tarafında bulunan çayırlık alanda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Eskişehir'de bir parkın yan tarafında bulunan çayırlık alanda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Büyükdere Mahallesi'nde bulunan Arısoy Parkı'nın yan tarafında bulunan çayırlık alanda gece saatlerinde yangın çıktı. Porsuk Çayı'nın kenarında bulunan otlarda çıkan yangına ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle çayırlık alandaki yangın büyümeden söndürüldü. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çayırlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çayırlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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