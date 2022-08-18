Edinilen bilgilere göre, Büyükdere Mahallesi'nde bulunan Arısoy Parkı'nın yan tarafında bulunan çayırlık alanda gece saatlerinde yangın çıktı. Porsuk Çayı 'nın kenarında bulunan otlarda çıkan yangına ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle çayırlık alandaki yangın büyümeden söndürüldü. - ESKİŞEHİR

İyi bir atıcı olmak için ileri seviye antrenmanlardan geçmek gerekiyor

Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Çayırlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika

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