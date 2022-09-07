Olay, 2 Eylül Cuma günü gece saat 00.00 civarında Yenikent Mahallesi Nefise Sokak'ta bulunan Yeşilvadi Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, parkta çıkan kavgada 24 yaşındaki Burak Barut, 4 yerinden bıçaklandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Barut, tedavi altına alındı. Yoğun bakımda süren 3 günlük yaşam savaşını kaybeden 24 yaşındaki genç, dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

Eskişehir, Eylül, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Parkta çıkan kavgada bıçaklanan 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.