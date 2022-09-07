Parkta çıkan kavgada bıçaklanan 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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Parkta çıkan kavgada bıçaklanan 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti

07.09.2022 15:35
Parkta çıkan kavgada bıçaklanan 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Eskişehir'de bir parkta çıkan kavgada 4 yerinden bıçaklanan 24 yaşındaki Burak Barut, hastanedeki yaşam savaşını kaybetti.

Eskişehir'de bir parkta çıkan kavgada 4 yerinden bıçaklanan 24 yaşındaki Burak Barut, hastanedeki yaşam savaşını kaybetti.

Olay, 2 Eylül Cuma günü gece saat 00.00 civarında Yenikent Mahallesi Nefise Sokak'ta bulunan Yeşilvadi Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, parkta çıkan kavgada 24 yaşındaki Burak Barut, 4 yerinden bıçaklandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Barut, tedavi altına alındı. Yoğun bakımda süren 3 günlük yaşam savaşını kaybeden 24 yaşındaki genç, dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin başlattığı çalışma sonucu yakalanan şüpheli Umutcan Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Eskişehir, Eylül, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Parkta çıkan kavgada bıçaklanan 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Parkta çıkan kavgada bıçaklanan 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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