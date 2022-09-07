Eskişehir'de kavgada bıçaklanan kişi öldü - Son Dakika
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Eskişehir'de kavgada bıçaklanan kişi öldü

07.09.2022 15:28
Eskişehir'de kavgada bıçaklanan kişi öldü

Eskişehir'de bir parkta çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi, hastanede hayatını kaybetti.

Eskişehir'de bir parkta çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi, hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yenikent Mahallesi Nefise Sokak'taki Yeşilvadi Parkı'nda Burak B. ile U.Ö, arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine U.Ö, Burak B'yi bıçakla yaraladı. Ağır yaralanan Burak B, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçtığı öne sürülen U.Ö, İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: AA

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de kavgada bıçaklanan kişi öldü - Son Dakika

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