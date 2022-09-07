Alınan bilgiye göre, Yenikent Mahallesi Nefise Sokak'taki Yeşilvadi Parkı'nda Burak B. ile U.Ö, arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kaynak: AA

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de kavgada bıçaklanan kişi öldü - Son Dakika

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