Eskişehir'de 92 şişe bandrolsüz alkollü içki ele geçirildi - Son Dakika
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Eskişehir'de 92 şişe bandrolsüz alkollü içki ele geçirildi

31.08.2022 17:28
Eskişehir'de 92 şişe bandrolsüz alkollü içki ele geçirildi

Eskişehir'de bir şahsın bandrolsüz ve hologramsız alkollü içki sattığı bilgisini alan ekipler, adreste yaptıkları armalarda, 92 şişe bandrolsüz içki, 1 adet tek kırma ruhsatsız tüfek ve 141 adet dolu av tüfeği mermisi ele geçirdi.

Eskişehir'de bir şahsın bandrolsüz ve hologramsız alkollü içki sattığı bilgisini alan ekipler, adreste yaptıkları armalarda, 92 şişe bandrolsüz içki, 1 adet tek kırma ruhsatsız tüfek ve 141 adet dolu av tüfeği mermisi ele geçirdi.

Tepebaşı ilçesi Hisar Mahallesi'nde ikamet eden bir şahsın temin ettiği bandrol ve hologram bulunmayan alkollü içkileri, müşteri buldukça sattığı ve deposunda sakladığı yönünde bilgi alan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, şahsın adresinde arama yaptı. KOM Şube Müdürlüğü ve Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan aramalarda; değişik markalarda 70 santilitrelik toplam 92 şişe bandrolsüz, hologramsız alkollü içki, 1 adet tek kırma ruhsatsız tüfek ve 141 adet dolu av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Şahıs hakkında işlem başlatıldı. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Eskişehir, Jandarma, Tepebaşı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de 92 şişe bandrolsüz alkollü içki ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de 92 şişe bandrolsüz alkollü içki ele geçirildi - Son Dakika
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