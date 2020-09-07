Eskişehir'de bir sitedeki 200 kişi karantinaya alındı - Son Dakika

Eskişehir'de bir sitedeki 200 kişi karantinaya alındı

Eskişehir'de bulunan bir sitede yaşayan 200 kişi yaşadığı 5 blok karantina altına alındı.

Eskişehir'de bulunan bir sitede yaşayan 200 kişi yaşadığı 5 blok karantina altına alındı. Eskişehir'in Şirintepe Mahallesi İsmet İnönü 2 Caddesinde bulunan Havacılar Sitesi'nde çalışan apartman görevlisinde Korona virüs (Covid-19) tespit edilmesi sonucunda sitede bulunan 5 blok karantina altına alındı. Bloklarda yaşayan yaklaşık 200 kişi 14 gün boyunca evlerinden çıkmayacak. Havacılar sitesinde yaşayan vatandaşların tüm ihtiyaçları ise Tepebaşı Kaymakamlığı koordinesindeki Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacak. - ESKİŞEHİR

Son Dakika

Son Dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 2023'te Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır

Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Motorine büyük indirim geldi

Kamp yaptıkları otele iki kadın getirip parti yapan Foden ve Greenwood, kadro dışı bırakıldı

Son Dakika: Cemal Kaşıkçı cinayeti davasında 5 kişiye 20'şer yıl hapis cezası verildi

Zeynep'i öldüren boksör sevgili "Akıl sağlığı yerinde değildir" raporu aldırmak istemiş

Güvenlik görevlisi, çalıştığı bankanın nakil aracından 4,5 milyon lirayı çalarak kayıplara karıştı

Galatasaray, milli futbolcu Okay Yokuşlu ile anlaşma sağladı

Son dakika! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Doğu Akdeniz ve salgın süreci gündemiyle toplandı

Müge Anlı, taklidini yaparak fenomen olan Tansu Dayan'ı canlı yayına davet etti! Verdiği hediyeler herkesi şaşırttı

Sergen Yalçın, transfer için iki oyuncunun ismini verdi: Gökhan Töre ve Josef de Souza'ya sıcak bakıyorum

Koronavirüse yakalanan Alina Boz'dan ilk açıklama

Yargıtay'dan düğün takılarıyla ilgili emsal karar: Artık erkekler de pay alabilecek

Özel halk otobüsçüleri, ücretsiz taşıma uygulamasının sonlandırılmasını talep etti

MasterChef Türkiye'nin 48. bölüm fragmanı yayınlandı! Eski yarışmacı geri dönüyor

"Çocuklarım koronavirüse yakalandı" diyen Maxi Lopez'e Wanda Nara'dan yanıt: Test sonuçları negatif, hepimiz iyiyiz