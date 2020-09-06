Eskişehir'de bir tankerde 31 bin 446 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika

Eskişehir'de polisin düzenlediği operasyonda kaçak akaryakıt ele geçirilmesine ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı.
Bir ihbarı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak akaryakıt taşıdığı belirlenen tankeri durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 31 bin 446 litre kaçak akaryakıt tespit edildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 13:35 - Kaynak: AA
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