Kaza, bugün sabah saatlerinde Kütahya- İnönü kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Durak G. idaresindeki 06 DBN 590 plakalı tır, sürücüsünün seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü Durak G., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Eskişehir, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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