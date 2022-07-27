Elektrik bağlantı çubuğu kırılan tramvay yolda kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Elektrik bağlantı çubuğu kırılan tramvay yolda kaldı

27.07.2022 18:09
Elektrik bağlantı çubuğu kırılan tramvay yolda kaldı

Eskişehir'de bir tramvayın elektrik bağlantı çubuğunun kırılmasıyla yaklaşık 1 saat boyunca ulaşımda aksaklık yaşandı.

Eskişehir'de bir tramvayın elektrik bağlantı çubuğunun kırılmasıyla yaklaşık 1 saat boyunca ulaşımda aksaklık yaşandı.

Otogar- Osmangazi Üniversitesi seferini yapan bir tramvayın İki Eylül Caddesi'nde bulunan belediye tramvay durağından hareket ettiği anda üstünde bulunan elektrik bağlantı çubuğu kırıldı. Tramvayın üzerinde bulunan pantografın tellere sürten kısmı tepede asılı kalırken çubuk kısımları devrildi. Elektrik akımının kesilmesinden dolayı yolda kalan tramvaya yetkililer müdahale etti. Ekiplerin çalışmaları ile tellerde asılı kalan parça alınırken, tramvayın üzerinde devrilen pantograf söküldü. Yolda kalan tramvay ise geri geri gelen başka bir tramvay tarafından çekilerek tamir edilmek üzere depoya götürüldü.

Belediye tramvay durağının yakınında saat 16.19 gibi arıza yapan tramvaydan dolayı araç trafiği ve şehir içi ulaşımda yaklaşık 1 saat süreyle aksama yaşandı. Ekiplerin müdahalelerinin ardından ulaşım ve trafik normale döndü. - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
500
9 kişi otomobilde, bir kişi kaputun üzerinde yolculuk yaptılar 9 kişi otomobilde, bir kişi kaputun üzerinde yolculuk yaptılar Eskişehir'de tramvay hattında arıza Eskişehir'de tramvay hattında arıza
Kaynak: İHA

Osmangazi, Eskişehir, Eylül, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elektrik bağlantı çubuğu kırılan tramvay yolda kaldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:03 Trabzonspor'da Yunus Mallı'nın sözleşmesi feshedildi! Tazminat ödemesi 10 taksitle yapılacak
17:34 Trabzonspor-Sivasspor maçının hakemi Mete Kalkavan oldu!
17:23 Napoli'nin Kim Min-Jae'nin bonservisini iki taksitle ödemesi Fenerbahçe taraftarını kızdırdı! "Napoli nefretim oldun..."
17:05 Londra'da maymun çiçeğine yakalanan Türk vatandaşı ilk kez konuştu: Derim kemiklerimden çekiliyormuş gibi hissettim
16:59 FED kararı öncesinde dolarda hareketlilik: 17,93 ile yılın zirvesine çıktı
16:51 CHP İzmir Gençlik Kolları Başkanı'nın AK Parti'lilere yönelik "düşünemeyen seçmenler" sözlerine tepki: CHP'nin misyonu hakaret etmek
16:43 323 metre uzunluğundaki dev gemi yedinci kez Bodrum'a geldi
16:36 Ümit Özdağ, Suriyeli sığınmacılar hakkındaki iddialarına devam ediyor: Buraya Türklerin girmesi yasak
16:29 MSB'den Irak'taki Türk Başkonsolosluğu'na gerçekleştirilen terör saldırısına çok sert tepki: Teröristleri kazdıkları hendeklere gömeceğiz
16:26 Gaziantep'te karnındaki bebeğiyle intihar girişiminde bulunan kadını bu kararından emniyet müdürü vazgeçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2022 18:09:55. #1.12#
SON DAKİKA: Elektrik bağlantı çubuğu kırılan tramvay yolda kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement