Elektrik bağlantı çubuğu kırılan tramvay yolda kaldı

Eskişehir'de bir tramvayın elektrik bağlantı çubuğunun kırılmasıyla yaklaşık 1 saat boyunca ulaşımda aksaklık yaşandı.

Otogar- Osmangazi Üniversitesi seferini yapan bir tramvayın İki Eylül Caddesi'nde bulunan belediye tramvay durağından hareket ettiği anda üstünde bulunan elektrik bağlantı çubuğu kırıldı. Tramvayın üzerinde bulunan pantografın tellere sürten kısmı tepede asılı kalırken çubuk kısımları devrildi. Elektrik akımının kesilmesinden dolayı yolda kalan tramvaya yetkililer müdahale etti. Ekiplerin çalışmaları ile tellerde asılı kalan parça alınırken, tramvayın üzerinde devrilen pantograf söküldü. Yolda kalan tramvay ise geri geri gelen başka bir tramvay tarafından çekilerek tamir edilmek üzere depoya götürüldü.

Belediye tramvay durağının yakınında saat 16.19 gibi arıza yapan tramvaydan dolayı araç trafiği ve şehir içi ulaşımda yaklaşık 1 saat süreyle aksama yaşandı. Ekiplerin müdahalelerinin ardından ulaşım ve trafik normale döndü. - ESKİŞEHİR