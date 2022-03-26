Eskişehir'de bir yolcu otobüsünde 250 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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Eskişehir'de bir yolcu otobüsünde 250 paket kaçak sigara ele geçirildi

26.03.2022 10:20
Eskişehir'de bir yolcu otobüsünde 250 paket kaçak sigara ele geçirildi

Eskişehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen kaçak sigara operasyonunda bir yolcu otobüsünde 250 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen kaçak sigara operasyonunda bir yolcu otobüsünde 250 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara'dan gelip Bursa'ya giden bir yolcu otobüsüyle kaçak sigara taşındığı bilgisine ulaştı.

Eskişehir-Ankara kara yolu üzerinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekiplerince durdurulan araçta jandarma köpeğinin katıldığı aramada bagaj kısmında 250 paket yabancı menşeili bandrolsüz, hologramsız ve faturasız kaçak sigara ele geçirildi.

Yolcu otobüsü sürücüsü hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan işlem başlatılmış, 4925 sayılı karayolu Taşıma Kanunu gereğince "Taşıma senedi olmaksızın eşya taşıması"' sebebiyle yolcu otobüs firmasına 1608 lira idari para cezası uygulandı.

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Kaçak Sigara, Eskişehir, Jandarma, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de bir yolcu otobüsünde 250 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de bir yolcu otobüsünde 250 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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