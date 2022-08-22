Yük treni büyükbaş hayvan sürüsüne çarptı - Son Dakika
Üye Girişi

Yük treni büyükbaş hayvan sürüsüne çarptı

22.08.2022 15:30
Yük treni büyükbaş hayvan sürüsüne çarptı

Eskişehir'de bir yük treni büyükbaş hayvan sürüsünün içine daldı, 8 büyükbaş hayvan telef oldu.

Eskişehir'de bir yük treni büyükbaş hayvan sürüsünün içine daldı, 8 büyükbaş hayvan telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçesi Boyacıoğlu Mahallesi'nde R.A. isimli şahıs kedisine ait hayvanları otlatmaya götürdü. Hayvanların kontrolsüz olarak tren raylarından geçişi esnasında TCDD'nin Eskişehir- Bilecik arası yolculuk yapan 4883895 sefer sayılı yük treni sürüye çarptı. Çarpmanın etkisiyle 8 büyükbaş hayvan telef oldu. - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
500
Yük treni sürüye çarptı; 8 büyükbaş öldü Yük treni sürüye çarptı; 8 büyükbaş öldü Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Kaynak: İHA

Eskişehir, Tepebaşı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yük treni büyükbaş hayvan sürüsüne çarptı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'ndan sonra açıklamalar yapıyor
18:15 Beşiktaş, Galatasaray forması giyen Berkan Kutlu'yu transfer etmek için harekete geçti
17:53 Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimi yükselten suikastın arkasındaki isim! Temmuzda ülkeye girmiş
17:19 Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin Süper Lig'de şampiyonluk favorisi Fenerbahçe
17:14 Tanju Özcan'ın dosyasına CHP Yüksek Disiplin Kurulu'ndan karar çıkmadı!
17:07 Okları üzerine çeken Havrita uygulaması sonrası köpek ölümleri sürüyor! Antalya'da 9 sokak köpeği ölü bulundu, bölgedeki 25 köpek ortadan kayboldu
16:45 Sosyal medyada kampanya başlatılmıştı! Havrita uygulamasına erişim engeli getirildi
16:40 Metrobüste bir kadının fotoğraflarını çeken sapık tokadı yedi! O anlar kameraya yansıdı
16:38 Okan Buruk, Fatih Terim'in gözbebeğine kapıları kapattı! Taylan Antalyalı gidiyor
16:34 Kızı bombalı saldırıda öldürülen Alexander Dugin ilk kez konuştu: Onu Ukrayna rejimi katletti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2022 19:30:13. #1.13#
SON DAKİKA: Yük treni büyükbaş hayvan sürüsüne çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement