Sıvı yağ hırsızları güvenlik kameralarına yakalandı - Son Dakika
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Sıvı yağ hırsızları güvenlik kameralarına yakalandı

02.08.2022 12:44
Sıvı yağ hırsızları güvenlik kameralarına yakalandı

Eskişehir'de bir zincir market şubesinden sıvı yağ çalan 2'si kadın 3 şüpheli güvenlik kameralarına yakalandı.

Eskişehir'de bir zincir market şubesinden sıvı yağ çalan 2'si kadın 3 şüpheli güvenlik kameralarına yakalandı.

Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan zincir marketlerden hırsızlık yapan şahıslar güvenlik kameralarına yakalandı. Güvenlik kameralarını hiçe sayarak hırsızlık yapan 2'si kadın olmak üzere 3 şüphelinin hedefinde sıvı yağlar vardı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, kimliklerini henüz tespit edilemeyen şüphelilerden birisinin elinde 2 tane büyük sıvı yağ şişesi ile marketin giriş kapısından çıktığı görüldü. Daha sonra diğer iki hırsızın da ellerinde 2'şer tane sıvı yağ şişesiyle giriş kapısına gittiği ve dışarıdan açılan kapıdan hızla çıkarak kayıplara karıştığı görüldü.

Hırsızlık yapmadan önce markette müşteri gibi davranan şüphelilerden birisinin raftaki ürünlerden bazılarını alıp tişörtünün içine sakladığı anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sıvı yağ hırsızları güvenlik kameralarına yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sıvı yağ hırsızları güvenlik kameralarına yakalandı - Son Dakika
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