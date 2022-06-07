Eskişehir'de birçok binanın duvarına aynı yazıyı yazdılar! Kimse anlamını çözemedi - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir'de birçok binanın duvarına aynı yazıyı yazdılar! Kimse anlamını çözemedi

07.06.2022 10:30

Eskişehir'in Yenibağlar ve Eskibağlar Mahallelerinde bulunan birçok binanın duvarına yazılan gizemli yazı merak uyandırdı. Sprey boyayla yazılan yazı, herkesin dikkatini çekiyor fakat yazının anlamı henüz anlaşılamadı.

Özellikle Yenibağlar ve Eskibağlar Mahallelerinde bulunan birçok binaya, kimliği belirsiz kişi tarafından sprey boyayla aynı yazı yazılıyor. Rusça "Maleviç" anlamına gelen mahlasını kullanan şahıs, sokaktaki binaların duvarlarına oldukça büyük şekilde adını yazıyor.

VATANDAŞLAR ŞİKAYETÇİ

Söz konusu mahallelerde bulunan nerdeyse bütün binalara sprey boyayla mahlasını yazan şahıs, bazı binaların ikinci katına dahi ulaşıp aynı yazıyı yazıyor. Görüntü kirliliği oluşturan yazılardan, sokak üzerinden geçen vatandaşlar ve bina sahipleri şikayetçi.

İşte duvarlara yazılan o yazılar:

YORUMLAR
500
Başakşehirliler yazın keyfini doyasıya çıkaracak Başakşehirliler yazın keyfini doyasıya çıkaracak TDP Genel Başkanı Sarıgül: 'Birçok alışveriş merkezi şu anda boş' TDP Genel Başkanı Sarıgül: 'Birçok alışveriş merkezi şu anda boş'
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de birçok binanın duvarına aynı yazıyı yazdılar! Kimse anlamını çözemedi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:30 Eskişehir'de birçok binanın duvarına aynı yazıyı yazdılar! Kimse anlamını çözemedi
10:29 Fethiye'de birlikte yaşadığı kadını öldüren zanlı, cinayetin detaylarını anlattı! Yaşananları duyan acılı anne fenalaştı
10:26 Survivor'da yarışan Adem ve Atakan'dan büyük kavga! Set çalışanları devreye girdi
10:24 Bakan Özer'den güzel haber! 12. sınıf öğrencileri devamsızlıktan sınıf tekrarı yapmayacak
10:22 Ebru Gündeş yeni aşka yelken açtı! İşte Kuzey Iraklı iş insanı sevgilisiyle ilk fotoğrafı
10:20 Sosyal medya röportajında çirkin sözler! Rus turiste mikrofon uzatıp sordu: Sevgilin var mı, birlikte otele gidelim mi?
10:01 Fenerbahçe yönetimi, yalnızca Mehmet Büyükekşi'nin aday olması durumunda TFF seçimini protesto edecek
09:58 Ahmet Özal'dan iddialı sözler! Seçimlerde alacakları oy oranını söyleyip, "Azı olursa gelin" dedi
09:51 Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, belediyeyi Metaverse evreninde satın alan genci makamına davet etti
09:42 Motorine 1,93 lira zam geliyor! Gelecek zamla beraber litre fiyatı İstanbul'da 27,87 liraya yükselecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2022 10:45:24. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'de birçok binanın duvarına aynı yazıyı yazdılar! Kimse anlamını çözemedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement