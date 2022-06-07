Özellikle Yenibağlar ve Eskibağlar Mahallelerinde bulunan birçok binaya, kimliği belirsiz kişi tarafından sprey boyayla aynı yazı yazılıyor. Rusça "Maleviç" anlamına gelen mahlasını kullanan şahıs, sokaktaki binaların duvarlarına oldukça büyük şekilde adını yazıyor.
Söz konusu mahallelerde bulunan nerdeyse bütün binalara sprey boyayla mahlasını yazan şahıs, bazı binaların ikinci katına dahi ulaşıp aynı yazıyı yazıyor. Görüntü kirliliği oluşturan yazılardan, sokak üzerinden geçen vatandaşlar ve bina sahipleri şikayetçi.
İşte duvarlara yazılan o yazılar:
Son Dakika › 3. Sayfa › Eskişehir'de birçok binanın duvarına aynı yazıyı yazdılar! Kimse anlamını çözemedi - Son Dakika