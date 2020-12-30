Eskişehir'de biri kadın 3 torbacı tutuklandı - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de sokakta uyuşturucu sattıkları tespit edilerek gözaltına alınan biri kadın 3 şüpheli tutuklandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet ve Yenibağlar Mahallesi'nde uyuşturucu satan biri kadın 3 şüpheliyi takibe aldı. Takip sonunda da savcılık izniyle operasyon düzenledi. Yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde 66,14 gram metamfetamin, 17,16 gram skunk, 8,88 gram esrar, 3 gram bonzai ile 50 adet uyuşturucu hap, 3 hassas terazi ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sevk edildikleri adliyede 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine koyuldu. Soruşturma sürüyor.