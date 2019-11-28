Eskişehir'de biri terör örgütü PKK/KCK ile irtibatlı iki şüpheli yakalandı

Eskişehir'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat şubelerine bağlı ekipler iki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, PKK/KCK ile irtibatlı olduğu ve kırsal alanda faaliyet gösterdiği iddia edilen üniversite öğrencisi B.E'nin (28) yanı sıra sosyal medya aracılığıyla terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen B.A. yakalandı. Ayrıca, B.E'nin evindeki aramalarda örgütsel doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.