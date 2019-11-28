Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de biri terör örgütü PKK/KCK ile irtibatlı iki şüpheli yakalandı
Son Dakika Güncel Eskişehir'de biri terör örgütü PKK/KCK ile irtibatlı iki şüpheli yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de biri terör örgütü PKK/KCK ile irtibatlı iki şüpheli yakalandı

6 saat önce

Eskişehir'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Eskişehir'de biri terör örgütü PKK/KCK ile irtibatlı iki şüpheli yakalandı, System.String[]

Eskişehir'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat şubelerine bağlı ekipler iki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, PKK/KCK ile irtibatlı olduğu ve kırsal alanda faaliyet gösterdiği iddia edilen üniversite öğrencisi B.E'nin (28) yanı sıra sosyal medya aracılığıyla terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen B.A. yakalandı. Ayrıca, B.E'nin evindeki aramalarda örgütsel doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılardan B.A, emniyetteki işlemlerinin ardından, serbest bırakıldı. Üniversite öğrencisi B.E. ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Eskişehir, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 05:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



IKBY Başbakanı Barzani'den PKK açıklaması: Onaylamıyoruz ve buna karşıyız
Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Macron'un küstah sözlerine yanıt: Terör devleti kurmak istiyordu, hayal kırıklığı yaşadı Eskişehir'de şebeke suyuna yüzde 60 zam yapılması kararı alındı AK Parti'den Macron'a terör tepkisi: Terör örgütünün üst düzey isimlerini en çok misafir eden kişi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 23:42:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de biri terör örgütü PKK/KCK ile irtibatlı iki şüpheli yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]