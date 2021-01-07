Eskişehir'de birlikte yaşadığı kişinin kardeşini öldüren kadına 18 yıl hapis cezası - Son Dakika

Eskişehir'de dini nikahla birlikte yaşadığı kişinin kardeşini bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık, 18 yıl hapisle cezalandırıldı.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Müjde D. (25), cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Maktul İsmail Efe'nin yakınları ve taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.

Karar öncesi son sözleri sorulan sanık Müjde D, olayın İsmail Efe ile aralarında yaşanan boğuşma sırasında meydana geldiğini iddia ederek, "Nasıl bıçaklandığını bilmiyorum. İsmail'i öldüren ben değilim. Benim hiçbir suçum yok. Boş yere cezaevinde yatıyorum. Ben ve çocuklarım perişan oldu. Kararı adalete bırakıyorum. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum." şeklinde savunma yaptı.

Mahkeme heyeti, haksız tahrik indirimi de uygulayarak sanığı "kasten öldürme" suçundan 18 yıl hapse mahkum etti.

Geçen yıl eylül ayında Gündoğdu Mahallesi Bartınlı Sokağı'ndaki evde Müjde D. ile dini nikahla beraber yaşadığı Fırat Efe'nin kardeşi İsmail Efe (33) arasında kavga çıkmıştı. Dört çocuk annesi Müjde D. tarafından göğsünden bıçakla yaralanan İsmail Efe, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Tutuklanan Müjde D. hakkında kasten öldürme suçundan dava açılmıştı.