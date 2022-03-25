Eskişehir'de bisiklet çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Eskişehir'de bina girişlerine bırakılan iki bisikleti çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Akarbaşı ve İstiklal mahallelerinde meydana gelen iki ayrı bisiklet hırsızlığı olayı ile ilgili çalışma başlatan Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler Anıl Murat A. ile İbrahim İ'yi saklandıkları evlerde yakaladı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Çalınan bisikletler bulunarak sahiplerine teslim edildi.