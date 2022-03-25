Eskişehir'de bisiklet çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Eskişehir'de bisiklet çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

25.03.2022 10:13
Eskişehir'de bisiklet çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de bina girişlerine bırakılan iki bisikleti çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Eskişehir'de bina girişlerine bırakılan iki bisikleti çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Akarbaşı ve İstiklal mahallelerinde meydana gelen iki ayrı bisiklet hırsızlığı olayı ile ilgili çalışma başlatan Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler Anıl Murat A. ile İbrahim İ'yi saklandıkları evlerde yakaladı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Çalınan bisikletler bulunarak sahiplerine teslim edildi.

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Polis ekipleri yaşlıları yalnız bırakmadı Polis ekipleri yaşlıları yalnız bırakmadı Bisiklet hırsızları tutuklandı Bisiklet hırsızları tutuklandı

Odunpazarı, Eskişehir, Bisiklet, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de bisiklet çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de bisiklet çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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