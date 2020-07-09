Eskişehir'de bisiklet sürmek artık çok zorlaştı - Son Dakika

Eskişehir'de bisiklet sürmek artık çok zorlaştı

Eskişehir'in en eski bisiklet tamircisi Aydın Yıkılmazoğlu, Eskişehir'de eskiden bugüne kadar bisiklet sürme kültürünü ve bu şehirde bisiklet sürmenin bugünkü zorluklarını anlattı.

Eskişehir'in en eski bisiklet tamircisi Aydın Yıkılmazoğlu, Eskişehir'de eskiden bugüne kadar bisiklet sürme kültürünü ve bu şehirde bisiklet sürmenin bugünkü zorluklarını anlattı.

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Eskişehir, il merkezinin büyük kısmının düz alan olması ve genç öğrenci yoğunluğu sebebi ile tam bir bisiklet sürme şehri olarak biliniyor. Eskiden beri insanlar bisiklet ile bütün şehre gezebilir ve iş yerlerine bisikletle gidiş geliş yapabiliyorlar. Ancak günümüzde araç trafiği ve bisikletler için yeterli özel yolları olmaması bu ulaşım aracını kullanmayı zorluyor, hatta bazı bölgelerde imkansız hale getiriyor.


Eskişehir'de yaklaşık 60 seneye yakın bisiklet tamirciliği yapan ve 12 yaşında babasının yanında mesleğe başlayan Aydın Yıkılmazoğlu, bisiklet sürmenin çok yaygın olduğu eski zamanları anlattı. Yıkılmazoğu, "Eskişehir'de trafiğin çok az olduğu zamanlarda Eskişehir'in bütün fabrikalarda çalışan işçiler yoğun bisiklet kullanırlardı. Devlet demir yolları, şeker fabrikası, uçak fabrikası, özel kiremit fabrikalarında çalışan insanlar, hepsi sabahları bisikletle işe gider akşam oldukları zamanda evlerine bisikletleri ile dönerlerdi. Çarşı pazar işlerini bisiklet ile görürlerdi, çünkü şehirde araç trafiği bir elin parmakları kadardı. Fakat şuanda araç trafiği yüzünden millet bisiklete binemez oldu" dedi.


"Korona virüsü daha çok bisiklet binilmesini gerektiren bir hastalık"


Korona virüsünden dolayı belediyelerin bisiklet yolları çalışmalarını sürat vermelerini isteyen Yıkılmazoğlu, "Şehirlerde belediyelerin süratle bisiklet yolları yapmaları lazım. Bu korona virüsü daha çok bisikleti binilmesini gerektiren bir hastalık oldu. Çünkü insanlar otobüslerde minibüslerde sosyal mesafe kurallarını uymadan iç içe gidiyorlar, ama herkes bisikletine binebilse, işine, evine, çarşısına, pazarına gidebilse o zaman korona virüs zor yayılacak. İnsanlar için işe gidip gelmeleri için çok rahatlık olacak. Belediyeler bisiklet yollarını şehir dişi gezinti alanlarında yapıyorlar, ama şehir içinde yollar yetersiz. Çünkü araç trafiğinden dolayı bisiklet yolu yapmak çok güç. Fakat buna sürat ile el atılması ve şehir içine ticari ve resmi araçlar haricinde diğer araçların girmesini kısıtlanması lazım ki ancak vatandaş, yayan veya bisikleti ile şehir içine girebilsin ve rahat rahat dolaşabilsin. Bu şartlar altında bisikletle gezmek çok zor. Çünkü vatandaş yaya kaldırımında arabasını park ettiği gibi bisiklet yollarında da park edebilmelidir" dedi. - ESKİŞEHİR

Koronavirüs, Eskişehir, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 11:48 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de bisiklet sürmek artık çok zorlaştı - Son Dakika
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