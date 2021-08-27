Eskişehir'de bitkin haldeki kara leyleği jandarma ekipleri kurtardı - Son Dakika

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde, jandarma ekiplerince bitkin halde bulunan kara leylek, tedavi edilmek üzere Eskişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

İlçeden geçen Porsuk Çayı kenarında devriye görevi yapan Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sazlıkların arasında uçamayan kara leyleği fark etti.

Nesli tükenme tehlikesinden dolayı koruma altında bulunan leyleği sazlıklardan kurtaran jandarma ekipleri, yorgun ve bitkin düşmesi sonucu göç sürüsünden ayrı kaldığı değerlendirilen kuşu, tedavi edilmek üzere Eskişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim etti.