Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Boş Arazide Kadın Cesedi Bulundu

Eskişehir'de Boş Arazide Kadın Cesedi Bulundu

1 saat önce

ESKİŞEHİR'de yol kenarındaki boş arazide kadın cesedi bulundu.

Eskişehir'de Boş Arazide Kadın Cesedi Bulundu, System.String[]
ESKİŞEHİR'de yol kenarındaki boş arazide kadın cesedi bulundu.

Hoşnudiye Mahallesi Şahin Caddesi Orçun Sokak'ta aracını yol kenarına park etmek isteyen bir kişi, boş arazide, karlar üzerinde hareketsiz şekilde yatan bir kadını fark ederek, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, hareketsiz yatan ve kimliği henüz belirlenemeyen 25 yaşlarındaki kadının öldüğünü belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından kadının cesedi, otopsi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

- Eskişehir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:43 Kaynak: DHA

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