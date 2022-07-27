Eskişehir'de boşanma aşamasındaki eşinin bıçakladığı kadın yaralandı - Son Dakika
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Eskişehir'de boşanma aşamasındaki eşinin bıçakladığı kadın yaralandı

27.07.2022 15:25
Eskişehir'de boşanma aşamasındaki eşinin bıçakladığı kadın yaralandı

Eskişehir'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanan kadın yaralandı.

Eskişehir'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanan kadın yaralandı.

İddiaya göre, Duygu H. (32), boşanma aşamasındaki eşi C.H. (40) ile Akarbaşı Mahallesi'nde karşılaştı. Eşini kendi evlerine götüren C.H, çıkan tartışma sonucu Duygu H'yi bıçakla yaraladı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Duygu H, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan C.H, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Duygu H. gazetecilere, eşiyle 13 yıldır evli olduğunu, 1 çocuğu bulunduğunu ve yıllardır şiddete uğradığını söyledi.

Son dönemde boşanma kararı aldığını ve ailesinin yanına sığındığını belirten Duygu H, şöyle konuştu:

"Daha öncesinde de ayrılmak istedim ama ailemle tehdit ettiği için ayrılamadım. Hep aileme bir şey yapar diye korktum. Olay günü ise benimle konuşmak istedi. 'Sosyal medyada aileme hakaret etme' dedim. 'Mahkemede görüşürüz' dedim. Cebinde bıçağı vardı. Beni çekiştirerek zorla eve çıkardı. Kaçmaya çalışsam da kaçamadım. Evde arbede yaşandı, sonra onun üzerine polis geldi. Öldürmeye kastetti. Elindeki bıçağı ittirdim, bıçak bacağıma geldi. Sırtımdan ve başımdan darbelerim var."

Eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldıran ve şikayetçi olan Duygu H, "Bir an evvel boşanmak istiyorum. Hukukun daha hızlı ilerlemesini, para cezalarının kaldırılmasını istiyorum." dedi.

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Kaynak: AA

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Acil Servis, Eskişehir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de boşanma aşamasındaki eşinin bıçakladığı kadın yaralandı - Son Dakika

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