Eskişehir'de Boşanmak İstediği Eşi Tarafından Öldürülen Kadının Akli Dengesi Yerinde Çıktı - Son Dakika
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Eskişehir'de Boşanmak İstediği Eşi Tarafından Öldürülen Kadının Akli Dengesi Yerinde Çıktı

07.07.2023 17:34

Eskişehir'de boşanmak istediği eşi tarafından göğsünden bıçaklanarak öldürülen Sibel Yıldız'ın akli dengesinin yerinde olduğu tespit edildi. Tutuklu yargılanan Sibel Yıldız hakkında 'Eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Eskişehir'de, boşanmak istediği eşi Tahir Yıldız'ı (35), göğsünden bıçaklayıp öldüren Sibel Yıldız'ın (26), akli dengesinin yerinde olduğu tespit edildi. Tutuklu yargılanan Sibel Yıldız hakkında, 'Eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Sanık yıldız ilk duruşmada, "Eşimin olay tarihinde uzaklaştırması vardı. Olay günü de tartıştık. Eşim eve başka erkekler alıyordu. Beni o erkeklere pazarlıyordu. Eşimden boşanmak istedim ama beni çocuklarımı göstermemekle tehdit etti" diye konuştu.

Eşini bıçaklayarak öldüren kadın: Eve başka erkekler alıyordu, beni o erkeklere pazarlıyordu

"KASTEN ÖLDÜRME" SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Olay, Ekim 2021'de, Odunpazarı ilçesinde meydana geldi. Sibel Yıldız, eşi Tahir Yıldız'dan boşanmak istedi. Çift arasındaki tartışma, kavgaya dönüştü; Sibel Yıldız, Tahir Yıldız'ı göğsünden bıçaklayıp kaçtı. İhbar üzerine, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Tahir Yıldız, kurtarılamadı. Polisin yakalayıp gözaltına aldığı Sibel Yıldız, çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasının tamamlanmasıyla hazırlanan iddianameyle, Sibel Yıldız hakkında, 'Eşi kasten öldürmek' suçundan Eskişehir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Eşini bıçaklayarak öldüren kadın: Eve başka erkekler alıyordu, beni o erkeklere pazarlıyordu

"BIÇAĞI ELİNDEN ALMAYA ÇALIŞIRKEN ONA DENK GELDİ"

Sanık Yıldız, ilk duruşmada, "Eşimin olay tarihinde uzaklaştırması vardı. Olay günü de tartıştık. Eşim eve başka erkekler alıyordu. Beni o erkeklere pazarlıyordu. Eşimden boşanmak istedim ama beni çocuklarımı göstermemekle tehdit etti. Bunun üzerine ben evden çıkıp ailemin yanına gittim. Akşam tekrar geri geldim. Eşimle boşanma sebebiyle tartıştık. Eşim tartışma sırasında bıçağı aldı. Ben bıçağı onun elinden almaya çalışırken bıçak ona denk geldi. Onun elinden bıçağı ben aldım. Eşime bir kere sol göğüs kısmından bıçak darbesi vurdum. Apar topar pansuman yaptırmaya gittim. Sonra da eşime yardım etmek için ambulans çağıracaktım fakat eşimi evde bulamadım" dedi.

Eşini bıçaklayarak öldüren kadın: Eve başka erkekler alıyordu, beni o erkeklere pazarlıyordu

EV HAPSİ İSTEDİ

Davanın bugün görülen ikinci duruşmasına da tutuklu sanık Sibel Yıldız, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Mahkemede, adli tıp kurumundaki incelemede Sibel Yıldız'ın akli dengesinin yerine olduğuna dair rapor okundu. Savcı, Sibel Yıldız hakkındaki mütalaasını açıklayıp, 'Eşi kasten öldürmek'ten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Tutuklu sanık Sibel Yıldız, 3 çocuğu olduğunu belirterek, "Tahliyemi ve beraatımı talep ederim. Mahkeme tahliye kararı vermeyecekse cezamın ev hapsine çevrilmesini isterim" diye konuştu. Mahkeme heyeti, sanık Yıldız'ın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • mücahid: psikopat kadına bak,cezadan yırtmak icin psikolijm bozuk,deliyim ayaklarına yatıyor.Kadınlar çok fazla şımartılıyor ülkemizde,boşanmalar hep bu yüzden!! Cevap Yaz 25 13 Yayından Kaldır
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Şehir Hastanesi, Eskişehir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Boşanmak İstediği Eşi Tarafından Öldürülen Kadının Akli Dengesi Yerinde Çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de Boşanmak İstediği Eşi Tarafından Öldürülen Kadının Akli Dengesi Yerinde Çıktı - Son Dakika
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