Eskişehir'de Broşür Dağıtan 3 Kişinin Darbedildiği İddiası

Eskişehir'de, broşür dağıtan 3 kişinin kaçırılarak darbedilmesi olayına karıştıkları iddiasıyla, aralarında CHP Eskişehir İl Başkan Yardımcısı D.Ç.F'nin de bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir'de, broşür dağıtan 3 kişinin kaçırılarak darbedilmesi olayına karıştıkları iddiasıyla, aralarında CHP Eskişehir İl Başkan Yardımcısı D.Ç.F'nin de bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Ertuğrulgazi Mahallesi'nde "Ahmet Ataç (CHP'nin Tepebaşı Belediye Başkan Adayı) HDP ile kol kola" yazılı broşür dağıtan 3 gencin kaçırılarak darbedilmesi olayına ilişkin yürüttüğü çalışmalar kapsamında D.Ç.F, T.G. ve B.K.K'yi yakaladı.



Şüpheliler Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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