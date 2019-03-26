Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Broşür Dağıtan 3 Kişinin Darbedildiği İddiası

Eskişehir'de Broşür Dağıtan 3 Kişinin Darbedildiği İddiası

54 dakika önce

Eskişehir'de, broşür dağıtan 3 kişinin kaçırılarak darbedilmesi olayına karıştıkları iddiasıyla, aralarında CHP Eskişehir İl Başkan Yardımcısı D.Ç.F'nin de bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir'de Broşür Dağıtan 3 Kişinin Darbedildiği İddiası, System.String[]
Eskişehir'de, broşür dağıtan 3 kişinin kaçırılarak darbedilmesi olayına karıştıkları iddiasıyla, aralarında CHP Eskişehir İl Başkan Yardımcısı D.Ç.F'nin de bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Ertuğrulgazi Mahallesi'nde "Ahmet Ataç (CHP'nin Tepebaşı Belediye Başkan Adayı) HDP ile kol kola" yazılı broşür dağıtan 3 gencin kaçırılarak darbedilmesi olayına ilişkin yürüttüğü çalışmalar kapsamında D.Ç.F, T.G. ve B.K.K'yi yakaladı.

Şüpheliler Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 06:54 Kaynak: AA

Ahmet Ataç, Ertuğrulgazi Mahallesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Eskişehir, Güncel
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