Eskişehir'de Broşür Dağıtan 3 Kişinin Darbedildiği İddiası
1 saat önce
Eskişehir'de, broşür dağıtan 3 kişinin kaçırılarak darbedilmesi olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında CHP İl Başkan Yardımcısı D.Ç.F'nin de bulunduğu 3 kişi serbest bırakıldı.
Eskişehir
'de, broşür dağıtan 3 kişinin kaçırılarak darbedilmesi olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında CHP
İl Başkan Yardımcısı D.Ç.F'nin de bulunduğu 3 kişi serbest bırakıldı. Ertuğrulgazi Mahallesi
'nde "Ahmet Ataç
(CHP'nin Tepebaşı
Belediye Başkan Adayı) HDP
ile kol kola" yazılı broşür dağıtan 3 gencin kaçırılarak darbedilmesi olayına ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında polis tarafından gözaltına alınan D.Ç.F, T.G. ve B.K.K, adliyeye getirildi.
Bu kişiler, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 09:55 Kaynak: AA
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