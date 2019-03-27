Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Broşür Dağıtan 3 Kişinin Darbedildiği İddiası

Eskişehir'de Broşür Dağıtan 3 Kişinin Darbedildiği İddiası

1 saat önce

Eskişehir'de, broşür dağıtan 3 kişinin kaçırılarak darbedilmesi olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında CHP İl Başkan Yardımcısı D.Ç.F'nin de bulunduğu 3 kişi serbest bırakıldı.

Eskişehir'de Broşür Dağıtan 3 Kişinin Darbedildiği İddiası, System.String[]
Eskişehir'de, broşür dağıtan 3 kişinin kaçırılarak darbedilmesi olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında CHP İl Başkan Yardımcısı D.Ç.F'nin de bulunduğu 3 kişi serbest bırakıldı.

Ertuğrulgazi Mahallesi'nde "Ahmet Ataç (CHP'nin Tepebaşı Belediye Başkan Adayı) HDP ile kol kola" yazılı broşür dağıtan 3 gencin kaçırılarak darbedilmesi olayına ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında polis tarafından gözaltına alınan D.Ç.F, T.G. ve B.K.K, adliyeye getirildi.

Bu kişiler, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 09:55 Kaynak: AA

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