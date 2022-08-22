Kaldırımlar yayalardan çok motosikletlerin kullanım alanı oluyor - Son Dakika
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Kaldırımlar yayalardan çok motosikletlerin kullanım alanı oluyor

22.08.2022 09:40
Kaldırımlar yayalardan çok motosikletlerin kullanım alanı oluyor

Eskişehir'de bulunan bazı kaldırımlara park edilen ve yayalara ayrılan alanın büyük bölümünü kaplayan motosikletler tepki çekti.

Eskişehir'de bulunan bazı kaldırımlara park edilen ve yayalara ayrılan alanın büyük bölümünü kaplayan motosikletler tepki çekti.

Eskişehir'in merkezinde bulunan ve vatandaşlar tarafından yoğunlukla kullanılan kaldırımlarda yer alan motosikletler dikkat çekti. Bazı kaldırımların dar olmasına rağmen motosikletlerin duyarsızca park edilmesine vatandaşlar tepki gösterdi. Kaldırımda ilerleyemeyen bazı vatandaşların ise araç yollarında ilerlediği görüldü. Özellikle paket taşıyan işletmelerin olduğu alanlarda yoğunluk yaşandığı belirtildi. Vatandaşlar ise kaldırımların yayalara ait olduğunu ifade ederek gerekli incelemelerin yapılması için yetkilileri göreve çağırdı. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaldırımlar yayalardan çok motosikletlerin kullanım alanı oluyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kaldırımlar yayalardan çok motosikletlerin kullanım alanı oluyor - Son Dakika
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