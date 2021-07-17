Eskişehir'de çalınan köpek Ankara'da bulundu - Son Dakika

Eskişehir'de 'Anadolu Çoban Köpeği' cinsi köpek çalan şahıs Ankara'daki evinde yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı'na bağlı Cumhuriyet mahallesinde işletmeciliğini M.G. isimli şahsın yaptığı restoranın bahçesinden 'Anadolu Çoban Köpeği' cinsi köpek çalındı. Çalınan köpeğin bulunması ve hırsızlık olayının aydınlatılması amacıyla Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Olay ile ilgili yapılan detaylı araştırma ve incelenen kamera kayıtları sonucu 'Anadolu Çoban Köpeği' cinsi köpeği çalan şahsın kimliği ve olayda kullandığı araç tespit edildi. Hırsızlık olayı faili olduğu tespit edilen İ.D.O. isimli şahıs, ikamet ettiği Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki evinde yakalandı. Çaldığı köpek ise şüphelinin evinde bulundu. Bulunan köpek Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile sahibi M.G.'ye teslim edilirken, şüpheli şahıs hakkında 'Köpek Hırsızlığı' suçundan adli işlem başlatıldı. - ESKİŞEHİR