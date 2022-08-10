Çalıntı motosiklet ile yakalanan şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Çalıntı motosiklet ile yakalanan şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı

10.08.2022 16:04
Çalıntı motosiklet ile yakalanan şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı

Eskişehir'de çalıntı motosiklet ile yakalanan ve üzerinden uyuşturucu çıkan şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'de çalıntı motosiklet ile yakalanan ve üzerinden uyuşturucu çıkan şüpheli tutuklandı.

Tepebaşı ilçesi Yakakayı mahallesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı sonucu Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT Dedektif Timleri ile İlçe Jandarma Komutanlığı, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması amacı ile bir çalışma başlattı. Yürütülen teknik ve titiz çalışmalar neticesinde hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheli şahsın kimlik bilgileri tespit edildi. Gerçekleştirilen operasyonda çalıntı motosiklet ile birlikte yakalanan şüphelinin üzerinde 0.5 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Motosiklet sahibine teslim edilirken, adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıs tutuklanarak Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
500
Eskişehir'de çalınan otomobil Burdur'da bulundu, şüpheli 2 kişi tutuklandı Eskişehir'de çalınan otomobil Burdur'da bulundu, şüpheli 2 kişi tutuklandı Kablo hırsızları iş başında Kablo hırsızları iş başında
Kaynak: İHA

Motosiklet, Eskişehir, Tepebaşı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çalıntı motosiklet ile yakalanan şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:41 Yılan avcıları, 5 metre uzunluğundaki 104 kiloluk Burma pitonunu yakalayınca şaşkınlıklarını gizleyemedi
15:40 ABD'de enflasyon rakamları temmuz ayında yüzde 8,5'e geriledi
15:37 Fenerbahçe forvet transferinde tanıdık bir ismi gündeme aldı: Michy Batshuayi
15:18 Muharrem İnce: 6'sından biri çıkıp da ben bu Erdoğan'ı yenerim diyemiyor
14:49 AFAD'dan İstanbullulara kuvvetli yağış uyarısı: Sel, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olun
14:47 Akhisarspor'da başkan adayı Mikail Aydın'ın getirdiği baklavayı yiyen 8 futbolcu kadro dışı bırakıldı
14:47 Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen'in evi terk ettiği iddiasını çok sert cevap: Artık saçmalayın, bizi rahat bırakın!
14:11 Türkiye bunu da gördü! Banu Parlak, "tek zaman bulduğum yer burası" deyip tuvalet ihtiyacını giderirken video paylaştı
14:59 CHP yurt dışı örgütlenme çalıştayı, yarın İstanbul'da başlıyor! Bülent Tezcan: Seçime yönelik çok ciddi çalışmalar yapılacak
14:34 Vali Yerlikaya'dan İstanbul için "turuncu" uyarı: Yağışların çok kuvvetli olması bekleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2022 16:04:28. #1.12#
SON DAKİKA: Çalıntı motosiklet ile yakalanan şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement