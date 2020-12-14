Çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenilen Batuhan A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Gözaltına alınan zanlının üzerinde, bir evden çalındığı iddia edilen ziynet eşyaları ele geçirildi.

Bekçileri fark ederek, çalıntı araçla kaçan Batuhan A. kovalamacanın ardından yakalandı.

Kent merkezinde devriyeye çıkan mahalle bekçileri, şüphe üzerine bir kişiyi takibe aldı.

Eskişehir 'de çalıntı otomobille hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de çalıntı otomobille hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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