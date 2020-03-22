Eskişehir'de camilerden 'evden çıkmayın' anonsu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eskişehir'de camilerden 'evden çıkmayın' anonsu - Son Dakika

Eskişehir'de camilerden 'evden çıkmayın' anonsu

6 saat önce

Eskişehir'de camilerden 'evden çıkmayın' anonsuESKİŞEHİR'de vakit namazı ezanlarının ardından koronavirüsü tedbirleri kapsamında vatandaşların evlerinden çıkmaması gerektiğini belirten anonslar yapıldı.

Eskişehir'de camilerden 'evden çıkmayın' anonsu

ESKİŞEHİR'de vakit namazı ezanlarının ardından koronavirüsü tedbirleri kapsamında vatandaşların evlerinden çıkmaması gerektiğini belirten anonslar yapıldı. Camilerden yapılan anonslarda 'Evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir' denildi.

İçişleri Bakanlığı, dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Türkiye'de yayılmasını engellemek için 'evlerinizde kalın' çağrılarına rağmen sokağa çıkmaya devam eden ve risk altındaki 65 yaş ve üstü kişiler için sokağa çıkma yasağı getirdi. Dün geceden itibaren başlanan sınırlamaya Eskişehir'de genel olarak uyulduğu gözlendi. Camilerden de halkın evlerinden çıkmaması için anonslar yapılmaya başlandı. Vakit namazı ezanlarının ardından camilerden, 'Değerli hemşehrilerimiz, evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım' denildi.

Eskişehir'de camilerden 'evden çıkmayın' anonsu

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 05:55 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İngiltere'de korona virüs nedeniyle bir Türk vatandaşı daha hayatını kaybetti
Sokağa çıktı, 392 lira cezayı yedi Emniyet'ten sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşlara hizmet Diyanet'ten salgına karşı defin açıklaması: Uzaktan su tutulabilir, tabutla defnedilebilir
İngiltere'de korona virüs nedeniyle bir Türk vatandaşı daha hayatını kaybetti İngiltere'de korona virüs nedeniyle bir Türk vatandaşı daha hayatını kaybetti         
15:54
Son Dakika: İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görev yapan bir katibin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı Son Dakika: İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görev yapan bir katibin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı         
13:55
Popun kraliçesi Rihanna'dan koronayla mücadeleye 5 milyon dolarlık dev yardım Popun kraliçesi Rihanna'dan koronayla mücadeleye 5 milyon dolarlık dev yardım         
13:21
Koronavirüs tedavisinde sıtma ilacı Koronavirüs tedavisinde sıtma ilacı "Klorokin" kullanılacak         
11:47
1300'den fazla insanın hayatını kaybettiği ülkenin başbakanı: Daha kötü günler bizi bekliyor 1300'den fazla insanın hayatını kaybettiği ülkenin başbakanı: Daha kötü günler bizi bekliyor         
10:53
Ünlü boksör Paige Vanzant'ın karantinadaki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu Ünlü boksör Paige Vanzant'ın karantinadaki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu         
10:37
Son dakika: Bu işin şakası yok! Sokağa çıkan yaşlılara verilecek ceza belli oldu Son dakika: Bu işin şakası yok! Sokağa çıkan yaşlılara verilecek ceza belli oldu         
10:19
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: TFF'ye ligler 17 Nisan'da başlansın önerisini ilettik Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: TFF'ye ligler 17 Nisan'da başlansın önerisini ilettik         
09:46
Yaşlılar evden çıkmasın diye alışverişlerini belediye personeli yapıyor Yaşlılar evden çıkmasın diye alışverişlerini belediye personeli yapıyor         
09:17
Koronavirüs savaşçıları hemşireler önlük bulamayınca korunmak için poşet giydiler Koronavirüs savaşçıları hemşireler önlük bulamayınca korunmak için poşet giydiler         
08:44
Yurt dışından getirilen öğrenciler, yurtlara alındı! Bir kentimiz daha karantina merkezi oldu Yurt dışından getirilen öğrenciler, yurtlara alındı! Bir kentimiz daha karantina merkezi oldu         
02:56
Fransa'da bir STK, hükümetinin değil Erdoğan'ın kapısını çaldı: Bize yardım edin Fransa'da bir STK, hükümetinin değil Erdoğan'ın kapısını çaldı: Bize yardım edin         
00:52
Kendini karantinaya alan yıldız şarkıcı JoJo kalça dansıyla olay oldu Kendini karantinaya alan yıldız şarkıcı JoJo kalça dansıyla olay oldu         
16:40
İnsanları virüse karşı uyarmaya çalışan 36 yaşındaki hasta konuşurken nefessiz kaldı İnsanları virüse karşı uyarmaya çalışan 36 yaşındaki hasta konuşurken nefessiz kaldı         
13:48
Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı         
12:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 00:35:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Eskişehir'de camilerden 'evden çıkmayın' anonsu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]