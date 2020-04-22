Eskişehir'de camilerden hırsızlık yaptığı iddia edilen 5 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Zanlıların ayrıca kentte farklı tarihlerde 2 caminin yardım kutusunun da çalınması olayına karıştıkları belirlendi.

Gözaltına alınan zanlılardan 5'i tutuklandı. Yaşı küçük olan 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Osmangazi Mahallesi Yeraltı Camisi içerisinde bulunan çelik para kasasının çalınması olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Eskişehir 'de camilerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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