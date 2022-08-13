Eskişehir'de kamyonet kasasında yatarak yolculuk yaptılar - Son Dakika
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Eskişehir'de kamyonet kasasında yatarak yolculuk yaptılar

13.08.2022 15:06
Eskişehir'de kamyonet kasasında yatarak yolculuk yaptılar

Eskişehir'de canını hiçe sayan iki şahıs, kitap yüklü kamyonet kasasında yatarak seyahat etti.

Eskişehir'de canını hiçe sayan iki şahıs, kitap yüklü kamyonet kasasında yatarak seyahat etti.

Olay, Atatürk Bulvarı üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Seyir halindeki açık kasa kamyonetin kasasında uyuyan iki şahıs görenleri hayrete düşürdü. Kamyonetin kasasının ise kitapla yüklü olması dikkat çekti. Trafikteki gürültüye aldırış etmeden uyuyarak seyahat eden şahıslar, hem kendi canlarını hiçe saydı hem de trafik güvenliğini tehlikeye soktu. İlginç manzarayı gören diğer sürücüler ise şaşkınlıkla izledi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Atatürk Bulvarı, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de kamyonet kasasında yatarak yolculuk yaptılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de kamyonet kasasında yatarak yolculuk yaptılar - Son Dakika
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