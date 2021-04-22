ESKİŞEHİR - Canlandırılan ipek böcekleri Türkiye'nin 60 kentinde koza örüyor - Son Dakika

ESKİŞEHİR - Canlandırılan ipek böcekleri Türkiye'nin 60 kentinde koza örüyor

22.04.2021 10:59

Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine (KOZABİRLİK) bağlı Sarıcakaya Koza Tarım Satış Kooperatifinde yumurtadan canlandırılan ipek böcekleri Edirne'den Hakkari'ye onlarca şehirde üreticiyle buluşuyor.

Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine (KOZABİRLİK) bağlı Sarıcakaya Koza Tarım Satış Kooperatifinde yumurtadan canlandırılan ipek böcekleri Edirne'den Hakkari'ye onlarca şehirde üreticiyle buluşuyor.

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesine bağlı Mayıslar Mahallesi'nde yer alan 137 Numaralı Sarıcakaya Koza Tarım Satış Kooperatifi Müdürlüğü, KOZABİRLİK'in Bursa'daki tesislerinden getirilen ipek böceği yumurtalarına ev sahipliği yapıyor.

Müdürlükte bulunan kuluçka odasında 25 derece sabit sıcaklık ve yüzde 80 nemde bekletilen yumurtalar 10 gün sonra canlanıyor. Kuluçka evresini tamamlayan ipek böcekleri, sorumlu kooperatifler aracılığıyla 60 kentteki üreticilere teslim ediliyor.

"Yumurtaların yüzde 99'u canlanıyor"

Sarıcakaya Koza Tarım Satış Kooperatifi Müdürü Kenan Gecengi, AA muhabirine, üretici yerine ipek böceklerini kendilerinin canlandırmalarının nedeninin, üretim kaybını önlemek olduğunu söyledi.

Eskiden tohum olarak üreticiye ipek böceği yumurtası verildiğini belirten Gecengi, şu bilgileri paylaştı:

"Bize gelen yumurtaların yüzde 99'u canlanıyor. Bir pakette 20 bin ipek böceği var. Geçen yıl kooperatifimize bağlı bölgelere 990 paket canlanmış ipek böceği gönderdik. Bursa, Adapazarı, Bilecik kooperatiflerinin ipek böcekleri de burada canlandırılıyor. Sarıcakaya ilçesinden de üreticiye dağıtılıyor. 2019 yılında 57 kentte ipek böceği üretimi vardı, 55 kentin ipek böcekleri buradan gitti. Sadece Antalya ve Diyarbakır bölgelerine buradan ipek böceği gitmiyor."

Gecengi, ipek böceklerini Türkiye genelindeki üreticiye ücretsiz verdiklerini ifade etti.

"İyi bakılan ipek böceği 30 gün sonra koza örme aşamasına gelir"

50 Numaralı Bilecik Koza Tarım Satış Kooperatifinin sorumlusu Ahmet Genç de bölgesinin sorumluluğundaki bütün ipek böceği yumurtalarının Eskişehir'de kuluçkaya alındığını anlattı.

Yaklaşık 10 gün sonra canlanan ipek böceklerini planlı şekilde üreticilere teslim etmek için yola çıktıklarını dile getiren Genç, " Iğdır'dan Edirne'ye, İzmir'den Hakkari'ye kadar canlı olarak teslim ediliyor. Alanya Kooperatifinde de Akdeniz bölgesindeki iller için canlandırma yapılıyor. Onlar da kendi bölgelerindeki dağıtımlarını yapıyor." dedi.

Genç, 11'inci günde ipek böceğinin yaprak yeme aşamasına geldiğini, bu sırada üreticiye ulaştırmış olduklarını belirtti.

"İyi bakılan bir ipek böceği 30 gün sonra koza örme aşamasına gelir." ifadesini kullanan Genç, böceğin koza örmeyi 8-10 günde tamamladığını aktardı.

Ahmet Genç, üreticinin 40 gün sonra kendilerine kozayı teslim ettiğini sözlerine ekledi.

ESKİŞEHİR - Canlandırılan ipek böcekleri Türkiye'nin 60 kentinde koza örüyor
ESKİŞEHİR - Canlandırılan ipek böcekleri Türkiye'nin 60 kentinde koza örüyor
ESKİŞEHİR - Canlandırılan ipek böcekleri Türkiye'nin 60 kentinde koza örüyor
ESKİŞEHİR - Canlandırılan ipek böcekleri Türkiye'nin 60 kentinde koza örüyor

Eskişehir, Tarım, Bursa, Koza, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ESKİŞEHİR - Canlandırılan ipek böcekleri Türkiye'nin 60 kentinde koza örüyor - Son Dakika Ekonomi


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