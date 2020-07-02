Eskişehir'de cansız bedeni sulama kanalında bulunan otizmli Yusuf'un cenazesi... - Son Dakika

Eskişehir'de cansız bedeni sulama kanalında bulunan otizmli Yusuf'un cenazesi...

Eskişehir'de, evinin önünde oynarken kaybolan ve cansız bedeni sulama kanalında bulunan 10 yaşındaki Irak uyruklu otizmli çocuğun cenazesi toprağa verildi.

Eskişehir'de, evinin önünde oynarken kaybolan ve cansız bedeni sulama kanalında bulunan 10 yaşındaki Irak uyruklu otizmli çocuğun cenazesi toprağa verildi.

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Yaklaşık 41 saat sonra bulunan Yusuf Gurubi'nin cesedi, dalgıçlar tarafından sudan çıkarıldıktan sonra otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü. Otopsi sırasında morg önünde beklerken baygınlık geçiren baba Muhammed Gurubi'ye sağlık ekibi müdahalede bulundu.

Otizmli çocuğun cenazesi, ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi morgundaki işlemlerinin ardından Şirintepe Mahallesi'ndeki Yayla Camisi'ne getirildi.

İkindi vakti kılınan cenaze namazına, baba Muhammed Gurubi ile çok sayıda vatandaş katıldı. Oğlunun tabutuna sarılan baba, gözyaşlarına hakim olamadı.

Küçük çocuğun cenazesi, kılınan namazın ardından Eskişehir- Seyitgazi kara yolundaki Asri Mezarlıkta defnedildi.

Olay

Eskişehir'de 30 Haziran Salı günü Şirintepe Mahallesi Kardeş Sokağı'ndaki evinin önünde oynayan otizmli Yusuf Gurubi'den haber alamayan yakınları, polise kayıp ihbarında bulunmuştu.

Kent genelinde çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şirintepe, Uluönder, Çamlıca, Ertuğrulgazi, Sütlüce mahallelerindeki park ve bahçelerinin yanı sıra metruk evlerde arama yapmıştı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinde görevli kurbağa adamlar ise DSİ'ye ait sulama kanallarında geniş çaplı arama başlatmıştı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi'nden geçen DSİ'ye ait sulama kanalında dün yürütülen çalışmalara bazı kurum ve kuruluşlardan arama kurtarma ekipleri de katılmıştı. Arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle akşam saatlerinde ara verilmişti.

Ankara'dan gelen dalgıç polisler ve jandarmanın yanı sıra İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), AKUT Arama Kurtarma Derneği, Dorlion Arama Kurtarma (DAK) ekipleri, akşam ara verilen Yusuf Gurubi'yi arama çalışmalarına sabahın ilk ışıklarında yeniden başlanmıştı.

İz takip köpekleri ve insansız hava araçları da kullanılarak yürütülen çalışmaları, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç de yerinde takip etmişti.

Çocuğun cansız bedenine, kaybolduğu yere yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta Sütlüce Mahallesi'nden geçen DSİ'ye ait sulama kanalında ulaşılmıştı.

Yaklaşık 41 saat sonra bulunan çocuğun cesedi, dalgıçlar tarafından sudan çıkarıldıktan sonra otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderilmişti. İlk bulgulara göre, çocuğun dengesini yitirip suya düşerek boğulduğu tespit edilmişti.

Şirintepe, Eskişehir, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 18:41 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de cansız bedeni sulama kanalında bulunan otizmli Yusuf'un cenazesi... - Son Dakika

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