Eskişehir'de cep telefonu ve bilgisayar hırsızlığı şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eskişehir'de cep telefonu ve bilgisayar hırsızlığı şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Eskişehir'de cep telefonu ve bilgisayar hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

6 saat önce

Eskişehir'de hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'de cep telefonu ve bilgisayar hırsızlığı şüphelisi tutuklandı, System.String[]

Eskişehir'de hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Kent merkezindeki bir iş yerinden 20 cep telefonu ile 2 dizüstü bilgisayarın çalınmasına ilişkin çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, F.A'yı yakaladı.

Zanlının evinde yapılan aramalarda, çalıntı malzemeler ile hırsızlık olayında kullanıldığı belirlenen demir kesme makası ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:28 Kaynak: AA

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