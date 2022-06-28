Eskişehir'de çevre yolunu rahatlatacak uygulamada çalışmalara başlandı - Son Dakika
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Eskişehir'de çevre yolunu rahatlatacak uygulamada çalışmalara başlandı

28.06.2022 12:44
Eskişehir'de çevre yolunu rahatlatacak uygulamada çalışmalara başlandı

Eskişehir'de trafiğin yoğun olduğu saatlerde çevre yolu ulaşımının rahatlatılması amacıyla Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü alternatif çözümler üretiyor.

Eskişehir'de trafiğin yoğun olduğu saatlerde çevre yolu ulaşımının rahatlatılması amacıyla Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü alternatif çözümler üretiyor.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan'ın temasları neticesinde, karayolları ekipleri tarafından Bursa istikameti yönünde Alpu Kavşağı ile Kartal Kavşağı arasındaki kısma cep yapma çalışmalarına başlandı.

Trafiğin rahatlatılması adına yapılan ceplerle Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nden (EOSB) gelen servislerin yolcu indirirken çevre yolunda yaşanan yoğunluğu azaltmak amaçlanıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, çevre yolunda pik saatlerde yaşanan yoğunluğu azaltmak için yetkili mercilere talepleri ilettiğini ve çalışmalara başlandığını bildirdi.

Özellikle akşam saatlerinde EOSB tarafından gelen servisler yolcu indirirken çevre yolunda kısmi olarak yoğunluğa neden olduğunu, yapılan ceplerle bunun aşılacağını belirten Çalışkan, şunları kaydetti:

"Alternatif çözümler üreterek hemşehrilerimize hizmet için elimizden geleni yapıyoruz. Çünkü şehrimiz için dertleniyoruz. Çözüm odaklı yaklaşım sergiliyoruz. Maalesef aynı hassasiyeti Eskişehir Büyükşehir Belediyesinden göremiyoruz. Daha önce de birçok kez açıklama yaptık. Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin Yaşar Kemal Caddesi'ni açması lazım. Seyitgazi yolu ve çevre yolu arasındaki bağlantı niteliğinde olabilecek bu cadde, güney aksa alternatif bir yol olacak ve trafiği bu bölgede büyük ölçüde rahatlatacak çözüm niteliğindedir. Israrla akla ve izana uymayacak şekilde çevre yolunu işaret edenler var. Yaşar Kemal Caddesi gibi alternatif yollar ile sadece çevre yolu değil şehir içi trafiği de büyük ölçüde rahatlayacaktır. Büyükşehir Belediyesi halen bu konuda neden bir adım atmıyor, bunu da anlamak mümkün değil. Şehirdeki trafik keşmekeşi lafla değil alternatif çözümlerle giderilir. Daha sorunu algılayabilmiş değiller ki çözüm üretebilsinler. Yapabildikleri yegane şey buldukları her noktaya trafik lambası koymak."

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Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Eskişehir, Bursa, Alpu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de çevre yolunu rahatlatacak uygulamada çalışmalara başlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de çevre yolunu rahatlatacak uygulamada çalışmalara başlandı - Son Dakika
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