Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de Cezaevi Firarisine Polis Operasyonu

Eskişehir'de Cezaevi Firarisine Polis Operasyonu

1 saat önce

Balıkesir'deki bir cezaevinden yaklaşık 6 ay önce firar eden hükümlü, Eskişehir'de polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.

Eskişehir'de Cezaevi Firarisine Polis Operasyonu, System.String[]
Balıkesir'deki bir cezaevinden yaklaşık 6 ay önce firar eden hükümlü, Eskişehir'de polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, tren garı yakınlarında durumundan şüphelendiği bir kişiyi takibe aldı.

Polis ekiplerini fark edip kaçmaya başlayan şüpheli Zafer A, yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı.

Zanlının yapılan üst aramasında başkası adına düzenlenmiş sahte kimlik ele geçirildi.

Balıkesir'deki bir cezaevinden yaklaşık 6 ay önce firar ettikten sonra Eskişehir'e saklanmak için geldiği ileri sürülen Zafer A'nın 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

Hükümlü, emniyetteki ifadesinin ardından Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 09:46 Kaynak: AA

Balıkesir, Polis, Eskişehir, Güncel
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