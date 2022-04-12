ESKİŞEHİR'DE CEZAEVİ NAKİL ARACI DEVRİLDİ: 6 YARALI - Son Dakika
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ESKİŞEHİR'DE CEZAEVİ NAKİL ARACI DEVRİLDİ: 6 YARALI

12.04.2022 17:45
ESKİŞEHİR'DE CEZAEVİ NAKİL ARACI DEVRİLDİ: 6 YARALI

ESKİŞEHİR'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cezaevi nakil aracı devrilerek yan yattı.

ESKİŞEHİR'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cezaevi nakil aracı devrilerek yan yattı. Kazada yaralanan 4 jandarma personeli ile 1 mahkum ve araç sürücüsü, camlar kırılarak çıkarıldı. İtfaiye ekipleri bir kısmı askıda kalan aracı halatla bağlayıp, şarampole devrilmesini engelledi.

Kaza, Eskişehir-Seyitgazi kara yolu Asri Mezarlığı mevkiinde meydana geldi. Afyonkarahisar cezaevinden hastane kontrolü için getirdiği mahkumu geri götüren 03 ADC 037 plakalı cezaevi nakil aracı olarak kullanılan midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek yan yattı. Kazada araç sürücüsü, 1 mahkum ve 4 jandarma personeli yaralandı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, bir kısmı askıda kalan aracın şarampole devrilmemesi için halatla kendi araçlarına bağladı. Ardından baltayla kırdıkları ön ve arka camlardan 6 yaralıyı çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ESKİŞEHİR'DE CEZAEVİ NAKİL ARACI DEVRİLDİ: 6 YARALI
ESKİŞEHİR'DE CEZAEVİ NAKİL ARACI DEVRİLDİ: 6 YARALI
ESKİŞEHİR'DE CEZAEVİ NAKİL ARACI DEVRİLDİ: 6 YARALI
ESKİŞEHİR'DE CEZAEVİ NAKİL ARACI DEVRİLDİ: 6 YARALI
ESKİŞEHİR'DE CEZAEVİ NAKİL ARACI DEVRİLDİ: 6 YARALI
ESKİŞEHİR'DE CEZAEVİ NAKİL ARACI DEVRİLDİ: 6 YARALI
ESKİŞEHİR'DE CEZAEVİ NAKİL ARACI DEVRİLDİ: 6 YARALI
ESKİŞEHİR'DE CEZAEVİ NAKİL ARACI DEVRİLDİ: 6 YARALI
ESKİŞEHİR'DE CEZAEVİ NAKİL ARACI DEVRİLDİ: 6 YARALI
ESKİŞEHİR'DE CEZAEVİ NAKİL ARACI DEVRİLDİ: 6 YARALI
ESKİŞEHİR'DE CEZAEVİ NAKİL ARACI DEVRİLDİ: 6 YARALI
ESKİŞEHİR'DE CEZAEVİ NAKİL ARACI DEVRİLDİ: 6 YARALI
ESKİŞEHİR'DE CEZAEVİ NAKİL ARACI DEVRİLDİ: 6 YARALI
ESKİŞEHİR'DE CEZAEVİ NAKİL ARACI DEVRİLDİ: 6 YARALI

YORUMLAR
500
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ESKİŞEHİR'DE CEZAEVİ NAKİL ARACI DEVRİLDİ: 6 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ESKİŞEHİR'DE CEZAEVİ NAKİL ARACI DEVRİLDİ: 6 YARALI - Son Dakika
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