Eskişehir'de "cezaevinde koronavirüslü doktorun çalıştığı" iddiasına yalanlama - Son Dakika
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Eskişehir'de "cezaevinde koronavirüslü doktorun çalıştığı" iddiasına yalanlama

16 dakika önce

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü, bazı sosyal medya hesapları ve basın organlarında yer alan, yeni tip koronavirüslü (Kovid-19) doktorun cezaevinde görevli olduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Eskişehir'de

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü, bazı sosyal medya hesapları ve basın organlarında yer alan, yeni tip koronavirüslü (Kovid-19) doktorun cezaevinde görevli olduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, söz konusu kadın hekimin Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu bünyesinde bulunan Akpınar Aile Sağlığı Merkezindeki görevinin 1 Ocak'ta sona erdiği ve İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevlendirildiği belirtildi.

Doktordan koronavirüse yönelik numune alındığı ifade edilen açıklamada, sonucun negatif çıktığı kaydedildi.

İl Sağlık Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 09:50 Kaynak: AA

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