Eskişehir'de "cezaevinde koronavirüslü doktorun çalıştığı" iddiasına yalanlama - Son Dakika
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Eskişehir'de "cezaevinde koronavirüslü doktorun çalıştığı" iddiasına yalanlama

6 saat önce

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü, bazı sosyal medya hesapları ve basın organlarında yer alan, yeni tip koronavirüslü (Kovid-19) doktorun cezaevinde görevli olduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Eskişehir'de

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü, bazı sosyal medya hesapları ve basın organlarında yer alan, yeni tip koronavirüslü (Kovid-19) doktorun cezaevinde görevli olduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, söz konusu kadın hekimin Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu bünyesinde bulunan Akpınar Aile Sağlığı Merkezindeki görevinin 1 Ocak'ta sona erdiği ve İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevlendirildiği belirtildi.

Doktordan koronavirüse yönelik numune alındığı ifade edilen açıklamada, sonucun negatif çıktığı kaydedildi.

"Cezaevinde şüpheli bir vaka da bulunmamaktadır"

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada da iddiaların tek doğru yanının, doktorun 28 yıldır bu meslekte bulunması ve rahatsızlığı nedeniyle bir sağlık kuruluşuna başvurması olduğu vurgulandı.

Hekimin 3 aydır cezaevi ile ilgisinin bulunmadığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Adalet Bakanlığımız bu virüs vakalarının tespiti üzerine ülke çapındaki tüm cezaevlerimizde geniş çaplı ve etkin tedbirler uygulamaya koymuş olup, bu kapsamda Eskişehir cezaevinde de ziyaretçi görüşleri ertelenmiş, kuruma yeni alınacak hükümlüler 14 gün boyunca diğerlerinden ayrı tutulmuş, bilgilendirme ve dezenfeksiyon çalışmaları yapılmış ve birçok önleyici tedbir devreye sokulmuştur. Alınan bu tedbirler nedeniyle de bugün itibarıyla Eskişehir cezaevinde bu hastalık bulunmadığı gibi şüpheli bir vaka da bulunmamaktadır."

İl Sağlık Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 12:12 Kaynak: AA

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