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Eskişehir'de CHP öncülüğünde "Bilişim Sektöründe İstihdam Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı" düzenlendi - Son Dakika

Eskişehir'de CHP öncülüğünde "Bilişim Sektöründe İstihdam Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı" düzenlendi

27.08.2021 13:55
Eskişehir'de CHP öncülüğünde

CHP Genel Merkezi tarafından organize edilen "Bilişim Sektöründe İstihdam Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı" Eskişehir'de düzenlendi.

CHP Genel Merkezi tarafından organize edilen "Bilişim Sektöründe İstihdam Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı" Eskişehir'de düzenlendi.

Kent merkezindeki bir otelde gerçekleşen çalıştaya katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyada teknolojinin hızla geliştiğini, bu alanda yatırım yapanların başarılı olduğunu gördüklerini söyledi. Türkiye'nin her fırsatta genç nüfusuyla övünen bir ülke olduğunu anlatan Adıgüzel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de gençler doğru eğitilip donatılmadığı zaman, özellikle de bilgiyle buluşturulmadığı zaman işsizlik seviyesi artıyor. Her yerde, her ilde bir üniversite kurulmaz. Bunun sonucunda oluşan üniversiteli işsizlik de bizim gördüğümüz en önemli problemlerden biri. Bugün aslında dünyada baktığımız zaman en büyük şirketlerin hepsinin yazılım, bilişim kaynaklı şirketler olduğunu görüyoruz. Bunun da etkisiyle Türkiye'de neler yapabiliriz? Türkiye'deki gençlerin işsizlik sorununa nasıl çözüm bulabiliriz noktasında bu çalıştayı düzenledik."

"Politikalarımızı aşağıdan yukarıya doğru belirlemek istiyoruz"

CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın da Sosyal Politikalar Başkanlığı olarak 11 proje yürüttüklerini belirterek tarım, turizm, bilişim, kadın ve gençlik gibi birçok alanda çalıştaylar düzenlediklerini kaydetti.

Gittikleri birçok etkinlikte toplumdan işsizlik ve istihdam konusunda somut önerilere ilişkin sorular aldıklarını ifade eden Taşkın, şöyle konuştu:

"Elbette bizim bu konuda bazı görüşlerimiz var ama her alanın bileşenlerine giderek, daha önce gittik, daha disiplin şekilde giderek onların öneri ve sorunlarını dinleyip sonra tekrar gitmek. Bu bir defa giderek olacak bir şey değil. Politikalarımızı aşağıdan yukarıya doğru belirlemek istiyoruz. Bu kapsamda Eskişehir'i bilişim konusunda neden seçtik? İl özellikleri bakımından bir bilişim üssü olmaya çok müsait."

Sektör bileşenlerinin dinlenileceği çalıştay gün boyu devam edecek.

Cumhuriyet Halk Partisi, Eskişehir, İstihdam, Bilişim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de CHP öncülüğünde 'Bilişim Sektöründe İstihdam Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı' düzenlendi - Son Dakika


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