ESKİŞEHİR'DE ÇİFTÇİ İZİN BELGESİ KUYRUĞU - Son Dakika

ESKİŞEHİR'DE ÇİFTÇİ İZİN BELGESİ KUYRUĞU

28.04.2021 13:29

ESKİŞEHİR'de 17 günlük 'tam kapama' öncesi çiftçiler, izin belgesi almak için ziraat odaları önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

ESKİŞEHİR'de 17 günlük 'tam kapama' öncesi çiftçiler, izin belgesi almak için ziraat odaları önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Çalışkan, 2 günde 300 kadar çiftçiye izin belgesi hazırladıklarını ifade ederek, Yasaklı dönemde de çalışmalarımız devam edecek. Çiftçi tarlada olduğu müddetçe biz de belgeleri için çalışacağız. Onlara randevu sistemi ile hizmet vermeye devam edeceğiz dedi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan 'tam kapama' öncesi kısıtlamadan muaf çiftçiler, ziraat odalarına akın etti. Tarla ve bahçelerine gitmek isteyenler izin belgesi alabilmek için sabahın erken saatlerinde Tepebaşı Ziraat Odası önünde sıraya girip, uzun kuyruklar oluşturdu. Sosyal mesafeye uymaları konusunda sık sık uyarılan vatandaşlarla görevliler arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı.

'2 GÜNDE 300 KAYIT YAPTIK'

Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, tam kapanma kararının açıklanmasının ardından iki günde yaklaşık 300 kişinin izin belgesi aldığını belirterek, 17 günlük yasakla beraber bahçe üreticileri, daha önceden de hafta sonu yasakları olmasına rağmen gelmeyip yasağın 17 güne çıkmasıyla birlikte iki gündür bir yığılma oluşturuyor. İki gündür sosyal mesafeyi korumaya uğraşıyoruz. Gelenler genellikle küçük bahçe üreticilerimiz. Bunlar da tabi ki bahçelerine gitmek için belge almak istiyorlar. Cuma sabahına yetiştirebilmek için vatandaşlar sabahın köründe buraya gelip sıraya girmiş. 2 günde yaklaşık 300 kayıt yaptık. Bunun daha fazla olacağını düşünüyoruz. Yasaklı dönemde de çalışmalarımız devam edecek. Çiftçi tarlada olduğu müddetçe biz de belgeleri için çalışacağız. Onlara randevu sistemi ile hizmet vermeye devam edeceğiz dedi.

'HOBİ BAHÇELERİ İÇİN GELENLER SİSTEMİ TIKIYOR'

Özellikle hobi bahçesine sahip olanların yaptığı başvuralar nedeniyle sistemin tıkandığı söyleyen Buluşan, İzin belgesiyle ağaç, fidan ya da hayvancılık gibi bahçelerinde küçük çaplı işlem yapacaklar, yanlarında eşleriyle veya çalışan bir elemanı ile beraber bahçesine gidebiliyor. Şu anda bütün ziraat odalarında bu yoğunluk olduğu için tapu işlemlerinde de bir sıkıntı oluyor ve sistem yavaş ilerliyor. Bu da ertesi güne sarkmaya sebep oluyor. Bu yığılma bundan kaynaklanıyor. Bu başvurular 2 gün önce olmuş olsaydı, hiç kimse sıraya girmeden 5 dakika içerisinde evrakını alırdı. 365 gün geçerli olan bir evrakı vatandaşımız son güne bırakıyor. 330 metre bahçesi olan da 3 bin dönüm tarlası olan da aynı konuma girmiş oluyor. Bunda bir sınırlama yapılması gerekiyor. Bizim amacımız tarım, hobi bahçelerinde kendi tüketeceklerini yetiştiriyorlar ama bu da sistemi tıkıyor şeklinde konuştu.

'İZİN VERİLDİĞİNİ BİLMİYORDUK'

İzin belgesi almak için kuyrukta bekleyen Gülten Dinçel, Küçük bir bahçemiz var. Fideler aldık. Kıştan hazırlamaya başladık. Güzelce gübreledik, yerlerini ayarladık. Şimdi fideleri dikeceğiz. Bu yasaklar da uzun olunca böyle bir yola başvurduk. Böyle bir iznimiz varmış daha önceden bilmiyorduk. Yeni öğrendik. İzni ilk defa alıyoruz. Zaten bahçemiz de ilk defa ekilecek. 17 günde de o fidelere sanki geç kalacakmışız gibi bir intiba oluştu onun için böyle bir telaşa girdik. Kendi ihtiyacımız için domates, biber, salatalık ektik. Torunlarımız var. Yazın gelsinler, koşsunlar. Elleri biraz toprağa değsin amacımız o diye konuştu.

Ahmet Er de, Ufak bir bahçem var. Kendime hobi olarak ekiyorum. Çoluğuma çocuğuma yiyecek için. Büyük bir çiftçiliğim yok yani. Çiftçi belgesi almak için geldim dedi.

Bektaşpınar köyünde çiftçilik yapan Salih Özdamar ise köyde bahçesi, tarlası olduğunu belirterek, Tarlama yulaf, domates, biber, salatalık, nohut ve mısır ekeceğim. Bu nedenle belge almak istiyorum ifadelerini kullandı.

ESKİŞEHİR'DE ÇİFTÇİ İZİN BELGESİ KUYRUĞU
ESKİŞEHİR'DE ÇİFTÇİ İZİN BELGESİ KUYRUĞU
ESKİŞEHİR'DE ÇİFTÇİ İZİN BELGESİ KUYRUĞU
ESKİŞEHİR'DE ÇİFTÇİ İZİN BELGESİ KUYRUĞU
ESKİŞEHİR'DE ÇİFTÇİ İZİN BELGESİ KUYRUĞU
ESKİŞEHİR'DE ÇİFTÇİ İZİN BELGESİ KUYRUĞU
ESKİŞEHİR'DE ÇİFTÇİ İZİN BELGESİ KUYRUĞU
ESKİŞEHİR'DE ÇİFTÇİ İZİN BELGESİ KUYRUĞU
ESKİŞEHİR'DE ÇİFTÇİ İZİN BELGESİ KUYRUĞU
ESKİŞEHİR'DE ÇİFTÇİ İZİN BELGESİ KUYRUĞU
ESKİŞEHİR'DE ÇİFTÇİ İZİN BELGESİ KUYRUĞU

Süleyman Çalışkan, Ziraat Odası, Tepebaşı, Çiftçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ESKİŞEHİR'DE ÇİFTÇİ İZİN BELGESİ KUYRUĞU - Son Dakika


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