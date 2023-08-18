Eskişehir'de Çiftlik Soygunu: 7 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

Eskişehir'de Çiftlik Soygunu: 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

Son Güncelleme: 18.08.2023 15:46

Eskişehir'de maske takıp girdikleri çiftlikte Irak uyruklu bir kişinin elini ve ayağını bağlayan 5'i Suriye, 2'si Irak uyruklu 7 şüpheli, bahçede bulunan 15 küçükbaş hayvanı, cep telefonu, ev eşyası, 20 bin lira ve bin doları çaldı. Şüpheliler, güvenlik kameraları sayesinde tespit edilerek gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR'de maske takıp girdikleri çiftlikte Irak uyruklu ev sahibi Ahmed J.'nin eli ve ayağını bağladıktan sonra bahçesindeki 15 küçükbaş hayvanı ile cep telefonu, ev eşyası, 20 bin lira ve bin dolarını çaldığı tespit edilen 5'i Suriye, 2'si Irak uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Sulukaraağaç Mahallesi'nde önceki gün 5'i Suriye, 2'si Irak uyruklu 7 şüpheli, maske takıp Irak uyruklu Ahmed J.'nin hayvancılık yaptığı çiftlik evine girdi. Şüpheliler, Ahmed J.'nin ellerini ve ayaklarını bağlayıp, darbetti. Bahçede bulunan 15 küçükbaş hayvan ile 3 cep telefonu, televizyon, 2 fırın, 20 bin lira ile bin doları alan şüpheliler, geldikleri kamyonetle kaçtı. Bir süre sonra ellerini çözen Ahmed J., jandarma ekiplerine ihbarda bulundu.

Eskişehir Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince soruşturma başlatıldı. Ekipler, çiftlik çevresindeki güvenlik kameralarından yaklaşık 900 saatlik kayıt izleyip, şüphelileri tespit etti. Eskişehir ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli saklandıkları evlerde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 3 tabanca, 12 mermi, 2 gram metamfetamin, 5 uyuşturucu madde kullanma aparatı, hassas terazi ile 8 cep telefonu ele geçirildi. Eskişehir'de sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından 'Nitelikli yağma ve 'Uyuşturucu madde bulundurmak' suçlarından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Eskişehir, Tepebaşı, Suriye, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de Çiftlik Soygunu: 7 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika


Son Dakika
16:40 Brighton Teknik Direktörü Roberto De Zerbi, Fred'in Fenerbahçe'ye transfer olmasına şok yaşadı
16:32 Fenerbahçe'nin Fred'i transfer ettiğini gören Brighton'ın hocası şoke oldu: Lanet olsun
16:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi, emekli maaşına düzenleme geliyor! İşte kulislerde konuşulan rakam
16:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla emekli maaşlarına düzenleme geliyor! İşte kulislerde konuşulan rakam
16:12 Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski yıldızı geri döndü! Rodrigues, MKE Ankaragücü'nde
16:08 MKE Ankaragücü, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin eski yıldızı Garry Rodrigues'i renklerine bağladı
15:48 Nomura, Türkiye'yi kur krizi riski olan ülkeler arasında saydı
15:47 Erol Bulut'un hocalığını yaptığı Cardiff City, Trabzonspor'dan ayrılan Siopis'i transfer etti
15:43 Japon bankadan Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 4 ülke için kur krizi uyarısı
15:43 Erol Bulut, Trabzonspor'dan ayrılan yıldızı hemen kaptı! Siopis, Cardiff City'de
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2023 16:41:14. #1.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Çiftlik Soygunu: 7 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement