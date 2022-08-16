Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan Kestel, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Bahçelievler Mahallesi, Eskişehir, Tepebaşı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de kavgada bıçaklanan kişi hayatı kaybetti - Son Dakika

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