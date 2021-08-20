Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada bir kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

Eskişehir'de bir kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'de bir kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Hoşnudiye Mahallesi Porsuk Bulvarı'ndaki bir içkili mekanda Berkay Ç. ile Devran E. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu Devran E. üzerinde taşıdığı bıçakla Berkay Ç'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Ağır yaralanan Berkay Ç, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kavganın ardından olay yerinden firar eden Devran E, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Eskişehir, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada bir kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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