Eskişehir'de eski eşini ile bir kişiyi silahla yaralayan sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi - Son Dakika
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Eskişehir'de eski eşini ile bir kişiyi silahla yaralayan sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

04.10.2022 16:58
Eskişehir'de eski eşini ile bir kişiyi silahla yaralayan sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

Eskişehir'de çıkan kavgada eski eşi ile yoldan geçen bir kişiyi silahla yaralayan tutuklu sanık Mete A. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Eskişehir'de çıkan kavgada eski eşi ile yoldan geçen bir kişiyi silahla yaralayan tutuklu sanık Mete A. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianame 9. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianamede tutuklu sanık Mete A. hakkında "kasten yaralama, kişilerin huzur ve sükununu bozma, hakaret ile ruhsatsız tabanca taşımak" suçlarından 3 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Hoşnudiye Mahallesi Doğruer Sokak'taki alışveriş merkezinin otoparkında 8 Haziran'da Mete A. ile eski eşi Merve Gül Durmaz arasında tartışma çıkmıştı. Olayda Mete A. tarafından tabancayla vurulan Durmaz ile kurşunların isabet ettiği Furkan Sarıkaya yaralanmıştı. Gözaltına alınan Mete A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

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Kaynak: AA

Asliye Ceza Mahkemesi, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de eski eşini ile bir kişiyi silahla yaralayan sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de eski eşini ile bir kişiyi silahla yaralayan sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi - Son Dakika
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