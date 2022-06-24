Eskişehir'de 2 kişinin yaralandığı kavga anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Gökmeydan Mahallesi 19 Mayıs Caddesi Aydın Arat Parkı'nda iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 2 kişi darbedildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 2 kişi olay yerindeki tedavilerinin ardından ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Cep telefonu kamerasına da yansıyan kavgayla ilgili soruşturma sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Eskişehir'de çıkan kavgada iki kişi yaralandı - Son Dakika