Eskişehir'de çıkan orman yangını nedeniyle kara yolu ulaşıma kapatıldı - Son Dakika

Eskişehir'de çıkan orman yangını nedeniyle kara yolu ulaşıma kapatıldı

Son Güncelleme: 23.08.2023 19:07

Eskişehir'de çıkan orman yangınına müdahale devam ederken, Afyonkarahisar'ı Seyitgazi ilçesi üzerinden Eskişehir'e bağlayan kara yolu ulaşıma kapatıldı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle Seyitgazi-Afyonkarahisar kara yolu ulaşıma kapatıldı.

Kümbet ve Oynaş kırsal mahalleleri arasındaki alanda henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.

Eskişehir orman yangını çıktı, Seyitgazi-Afyonkarahisar kara yolu trafiğe kapatıldı

YANGIN ORMANLIK ALANA SIÇRADI

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü görevlileri ile çevre belediyelerden itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangının ormanlık alana sıçraması üzerine bölgeye destek ekipleri sevk edildi.

Eskişehir orman yangını çıktı, Seyitgazi-Afyonkarahisar kara yolu trafiğe kapatıldı

KARA YOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Seyitgazi-Afyonkarahisar kara yolu trafiğe kapatıldı.

Eskişehir orman yangını çıktı, Seyitgazi-Afyonkarahisar kara yolu trafiğe kapatıldı

EKİPLERİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR

Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin koordinesindeki ekipler, 1 uçak, 4 helikopter, 14 arazöz, 3 su tankeri ve itfaiye desteğiyle alevleri kontrol altına almaya çalışıyor. Yangının, şu an için yerleşim bölgeleri için tehdit oluşturmadığı bildirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yaşam Eskişehir'de çıkan orman yangını nedeniyle kara yolu ulaşıma kapatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de çıkan orman yangını nedeniyle kara yolu ulaşıma kapatıldı - Son Dakika
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