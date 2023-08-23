Eskişehir'de çıkan orman yangını nedeniyle kara yolu ulaşıma kapatıldı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle Seyitgazi-Afyonkarahisar kara yolu ulaşıma kapatıldı.

Kümbet ve Oynaş kırsal mahalleleri arasındaki alanda henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.

YANGIN ORMANLIK ALANA SIÇRADI

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü görevlileri ile çevre belediyelerden itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangının ormanlık alana sıçraması üzerine bölgeye destek ekipleri sevk edildi.

KARA YOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Seyitgazi-Afyonkarahisar kara yolu trafiğe kapatıldı.

EKİPLERİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR

Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin koordinesindeki ekipler, 1 uçak, 4 helikopter, 14 arazöz, 3 su tankeri ve itfaiye desteğiyle alevleri kontrol altına almaya çalışıyor. Yangının, şu an için yerleşim bölgeleri için tehdit oluşturmadığı bildirildi.