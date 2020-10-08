Eskişehir'de cinayet - Son Dakika

Eskişehir'de cinayet

08.10.2020 00:45

Eskişehir'de tartıştığı iş ortağını silahla öldüren şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de tartıştığı iş ortağını silahla öldüren şüpheli gözaltına alındı.

Yenidoğan Mahallesi Buluş Sokak'taki bir apartmanın 4. katında yaşayan ve müteahhitlik yaptığı öğrenilen Muhammet A. (48) ile iş ortağı Servet T. (52) arasında, alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu Servet T, evde bulunan tabanca ile Muhammet A'yı başından vurdu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, Muhammet A'nın, hayatını kaybettiğini belirledi.

Şüpheli Servet T, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince suç aleti tabanca ile birlikte yakalandı.

Kavga sırasında vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Servet T, polis ekiplerinin eşliğinde 112 Acil Sağlık servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan şüphelinin buradaki işlemlerinin ardından, ifadesi alınmak üzere, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliğine götürüleceği bildirildi.

Olay yerinde hayatını kaybeden Muhammet A'nın cesedi ise incelemenin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna gönderildi.

Öte yandan, gözaltına alınan Servet T'nin, ilk ifadesinde, Muhammet A. ile aralarında para nedeniyle tartışma çıktığını, boğuşma sırasında tabancanın ateş aldığını iddia ettiği öğrenildi.

Eskişehir'de cinayet
Eskişehir'de cinayet
Eskişehir'de cinayet
Eskişehir'de cinayet

Yenidoğan Mahallesi, Eskişehir, Cinayet, Silah, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de cinayet - Son Dakika

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